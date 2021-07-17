Пилот итальянского F-35 с позывным Falco о маневре российского Су-30СМ над Балтикой: «От неожиданности я просто замер от страха»

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17 июля 2021, 15:50 Источник: «ПолитПазл»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Пилот итальянского истребителя F-35 с позывным Falco рассказал о встрече с российским самолетом Су-30СМ в воздушном пространстве над Балтийским морем. Летчик процитирован в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Falco поведал, что «очень растерялся», когда в ходе полета над Балтикой возле его истребителя «появился практически ниоткуда» Су-30СМ. Спустя некоторое время российская боевая машина пропала из виду, скрывшись за облаками, но затем вернулась, возникнув прямо по курсу F-35.

Как отметил итальянец, «он неожиданно появился передо мной так, что мы еле разошлись левыми бортами». «От неожиданности я просто замер от страха», - прокомментировал маневр Су-30СМ Falco.

Пилот F-35 признался, что после данного случая ему пришлось обратиться за психологической помощью и пройти курс специальной реабилитации.

Ранее в четверг сообщалось, что американский ракетный эсминец Roosevelt заметили недалеко от побережья российского Кольского полуострова.

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