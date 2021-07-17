Ракетный эсминец США Roosevelt появился недалеко от берегов российского Кольского полуострова

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17 июля 2021, 15:02

Американский ракетный эсминец Roosevelt, US Navy / globallookpress.com

Ракетный эсминец Соединенных Штатов Roosevelt появился недалеко от берегов российского Кольского полуострова. Соответствующая информация была размещена некоторое время назад в интернете.

О том, что американский корабль заметили возле побережья Кольского полуострова, рассказал Telegram-канал «Оперативная линия». На данный момент нет сведений о том, что силы Северного флота РФ следят за действами Roosevelt, указали авторы публикации.

Как сообщалось ранее в субботу, зарубежный портал 19FortyFive написал, что в случае военного конфликта истребитель пятого поколения F-35 «должен будет бросить вызов» современным системам ПВО России.

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