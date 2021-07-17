Ракетный эсминец США Roosevelt появился недалеко от берегов российского Кольского полуострова
17 июля 2021, 15:02
Ракетный эсминец Соединенных Штатов Roosevelt появился недалеко от берегов российского Кольского полуострова. Соответствующая информация была размещена некоторое время назад в интернете.
О том, что американский корабль заметили возле побережья Кольского полуострова, рассказал Telegram-канал «Оперативная линия». На данный момент нет сведений о том, что силы Северного флота РФ следят за действами Roosevelt, указали авторы публикации.
Как сообщалось ранее в субботу, зарубежный портал 19FortyFive написал, что в случае военного конфликта истребитель пятого поколения F-35 «должен будет бросить вызов» современным системам ПВО России.
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