Пашинян заявил, что Азербайджан намерен начать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе и на границе

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил в субботу, что Азербайджан планирует начать новые военные столкновения в Карабахе, а также на армяно-азербайджанской границе.
Никол Пашинян в рамках пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем заметил, что, согласно данным, полученным от неофициальных источников, Азербайджан планирует спровоцировать очередные военные столкновения в Арцахе (другое название Нагорного Карабаха) и на армяно-азербайджанской границе.
Пашинян утверждает, что действия Баку не дают возможности приступить к работам по делимитации и демаркации границы.
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