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Глава Евросовета Мишель заявил, что ЕС хочет стать верным и активным партнером Армении

, 12:42 Источник: РИА "Новости"

Глава Евросовета Мишель заявил, что ЕС хочет стать верным и активным партнером Армении
глава Евросовета Шарль Мишель, Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency

Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил в субботу, 17 июля, что ЕС хочет стать активным партнером Армении в вопросах обеспечения благополучия, стабильности, а также безопасности страны.

Шарль Мишель в рамках совместного брифинга с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном заметил, что ЕС желает быть верным, вовлеченным и активным партнером страны. Глава Евросовета также подтвердил планы Европы выделить Армении финансовый пакет в размере 2,6 миллиарда евро для решения приоритетных задач.

Пашинян в свою очередь отметил, что Армения намерена продолжить активное сотрудничество со странами-членами ЕС.

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