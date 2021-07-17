Глава Евросовета Мишель заявил, что ЕС хочет стать верным и активным партнером Армении

Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил в субботу, 17 июля, что ЕС хочет стать активным партнером Армении в вопросах обеспечения благополучия, стабильности, а также безопасности страны.
Шарль Мишель в рамках совместного брифинга с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном заметил, что ЕС желает быть верным, вовлеченным и активным партнером страны. Глава Евросовета также подтвердил планы Европы выделить Армении финансовый пакет в размере 2,6 миллиарда евро для решения приоритетных задач.
Пашинян в свою очередь отметил, что Армения намерена продолжить активное сотрудничество со странами-членами ЕС.
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