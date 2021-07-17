Глава Евросовета Мишель заявил, что ЕС хочет стать верным и активным партнером Армении

Аргументы Недели → Политика 13+

17 июля 2021, 12:42 Источник: РИА "Новости"

глава Евросовета Шарль Мишель, Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency

Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил в субботу, 17 июля, что ЕС хочет стать активным партнером Армении в вопросах обеспечения благополучия, стабильности, а также безопасности страны.

Шарль Мишель в рамках совместного брифинга с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном заметил, что ЕС желает быть верным, вовлеченным и активным партнером страны. Глава Евросовета также подтвердил планы Европы выделить Армении финансовый пакет в размере 2,6 миллиарда евро для решения приоритетных задач.

Пашинян в свою очередь отметил, что Армения намерена продолжить активное сотрудничество со странами-членами ЕС.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости