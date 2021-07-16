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В Ереване главу Евросовета Мишеля встретили акцией протеста и выкриками «Позор»

, 20:00 Источник: РИА "Новости"

В Ереване главу Евросовета Мишеля встретили акцией протеста и выкриками «Позор»
глава Евросовета Шарль Мишель, Pignatelli/EUC

Представители молодежного крыла армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" в пятницу, 16 июля, встретили главу Евросовета Шарля Мишеля в Ереване акцией протеста, а также выкриками "Позор".

Одна из участниц протестной акции Кристине Варданян заявила, что молодежь собралась, чтобы встретить Шарля Мишеля и спросить у него, "где была Европа" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, а также узнать, почему он приехал только сейчас.

Напомним, глава Европейского Совета сегодня прибыл в Армению с двухдневным визитом, в рамках которого он встретится с исполняющим обязанности премьер-министра страны Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном.

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