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Агентство США по международному развитию выделит на работу с молодежью в Армении $5 миллионов

, 10:51

Агентство США по международному развитию выделит на работу с молодежью в Армении $5 миллионов
Ереван, pixabay.com

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует выделить на вовлечение армянской молодежи "в продвижение демократических принципов, а также практик в обществе" 5 миллионов долларов.

В США полагают, что в настоящий момент вовлеченность жителей Армении в вопросы, которые связаны с политикой, в основном представлена возможностью граждан принимать участие в голосовании, критиковать власть публично или не повиноваться руководству страны.

Американские специалисты считают, что появилась необходимость информировать общественность Армении о работе институтов, с помощью которых люди могут выражать собственную позицию или недовольство.

Как сообщает RT, в USAID уточняют, что инициатива агентства направлена на вовлечение армянской молодежи в коллективные действия для осуществления влияния на государственную политику и привлечения правительства к ответственности.

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