Путин на встрече с Пашиняном отметил, что у премьера Армении есть доверие народа

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7 июля 2021, 22:30 Источник: Пресс-служба Кремля

Н. Пашинян и В. Путин, фото с сайта Кремля

Победивший на выборах премьер-министра Армении Никол Пашинян прибыл в Москву, и в среду его принял в Кремле президент России Владимир Путин. На встрече Путин, в первую очередь, поздравил Пашиняна с результатами выборов.

Российский лидер выразил мнение, что результаты важны для всех, для Армении, для армянского народа. По словам Путина, "сложные, очень острые и чувствительные вопросы, которые нужно решать, решать можно только при обеспечении возможности эффективно работать, а для этого самое важное – иметь доверие народа".

Президент РФ подчеркнул, что в Армении Пашиняну доверяют, "это показали результаты выборов".

Пашинян поблагодарил Путина за поддержку в доставках вакцины "Спутник-V" в Армению. На данный момент получено более 100 тысяч доз. Премьер Армении отметил, что "ситуация с коронавирусом в Армении довольно хорошая, и теперь появляется поток российских туристов".

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