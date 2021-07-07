Путин на встрече с Пашиняном отметил, что у премьера Армении есть доверие народа

Победивший на выборах премьер-министра Армении Никол Пашинян прибыл в Москву, и в среду его принял в Кремле президент России Владимир Путин. На встрече Путин, в первую очередь, поздравил Пашиняна с результатами выборов.
Российский лидер выразил мнение, что результаты важны для всех, для Армении, для армянского народа. По словам Путина, "сложные, очень острые и чувствительные вопросы, которые нужно решать, решать можно только при обеспечении возможности эффективно работать, а для этого самое важное – иметь доверие народа".
Президент РФ подчеркнул, что в Армении Пашиняну доверяют, "это показали результаты выборов".
Пашинян поблагодарил Путина за поддержку в доставках вакцины "Спутник-V" в Армению. На данный момент получено более 100 тысяч доз. Премьер Армении отметил, что "ситуация с коронавирусом в Армении довольно хорошая, и теперь появляется поток российских туристов".
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