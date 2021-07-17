В Китае сделали более 1,43 миллиарда прививок против COVID-19

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что жителям страны в рамках кампании по массовой вакцинации сделали 1,43 миллиарда прививок против коронавируса нового типа.
Согласно последней информации, по состоянию на пятницу, 16 июля, стало известно об использовании 1 миллиарда 437 миллионов 623 тысяч прививок от COVID-19 в 31 регионе Китая. Не уточняется, однако, какое именно количество граждан прошли вакцинацию, сколько человек получили одну дозу, сколько – две, а также сколько людей сделали прививку тем или иным препаратом.
Ведущий специалист КНР по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань ранее сообщал, что к началу июля планируется привить против коронавируса 40% населения, а к концу года – 80%.
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