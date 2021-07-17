В Китае сделали более 1,43 миллиарда прививок против COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

17 июля 2021, 12:30 Источник: РИА "Новости"

вакцинация, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что жителям страны в рамках кампании по массовой вакцинации сделали 1,43 миллиарда прививок против коронавируса нового типа.

Согласно последней информации, по состоянию на пятницу, 16 июля, стало известно об использовании 1 миллиарда 437 миллионов 623 тысяч прививок от COVID-19 в 31 регионе Китая. Не уточняется, однако, какое именно количество граждан прошли вакцинацию, сколько человек получили одну дозу, сколько – две, а также сколько людей сделали прививку тем или иным препаратом.

Ведущий специалист КНР по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань ранее сообщал, что к началу июля планируется привить против коронавируса 40% населения, а к концу года – 80%.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости