В Германии из-за прорыва дамбы эвакуируют около 700 человек

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17 июля 2021, 11:38 Источник: РИА "Новости"

наводнение в Германии, Michael Gstettenbauer via www.im/www.imago-images.de

В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии произошел прорыв дамбы на реке Рур. Согласно последней информации, в результате случившегося сейчас эвакуируют около 700 человек.

Администрация округа Кельна, в который входит пострадавший от прорыва дамбы район, службы спасения уже приступили к проведению операции по эвакуации граждан. Пока не поступало информации о том, есть ли пострадавшие в результате случившегося.

Ранее сегодня журналисты сообщили, что не менее 133 человек погибли в результате наводнения и выхода рек из берегов после ливней на западе страны.

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