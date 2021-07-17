В Германии из-за прорыва дамбы эвакуируют около 700 человек

В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии произошел прорыв дамбы на реке Рур. Согласно последней информации, в результате случившегося сейчас эвакуируют около 700 человек.
Администрация округа Кельна, в который входит пострадавший от прорыва дамбы район, службы спасения уже приступили к проведению операции по эвакуации граждан. Пока не поступало информации о том, есть ли пострадавшие в результате случившегося.
Ранее сегодня журналисты сообщили, что не менее 133 человек погибли в результате наводнения и выхода рек из берегов после ливней на западе страны.
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