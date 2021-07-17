Число жертв наводнений в Германии достигло 133

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17 июля 2021, 09:16 Источник: Bild

наводнение в Германии, Gladys Chai von der Laage via ww/www.imago-images.de

Количество погибших из-за последствий разрушительных наводнений на западе Германии к настоящему моменту достигло 133. Данную информацию предоставили сегодня журналисты со ссылкой на полицию.

Уточняется, что не менее 43 человек стали жертвами стихии в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия. Как минимум 90 граждан погибли в Рейнланд-Пфальце.

Накануне ситуация обострилась в городе Эрфтштадт, который находится под Кельном – там оказались разрушены многие дома, вследствие чего местные власти опасаются большого количества жертв.

Напомним, ливни, которые начались на западе и юго-западе Германии в понедельник, привели к сильным наводнениям. Из берегов вышли несколько рек.

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