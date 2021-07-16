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Количество жертв наводнений на западе Германии увеличилось до 106

, 18:18 Источник: Die Welt

Количество жертв наводнений на западе Германии увеличилось до 106
наводнение в Германии, Oliver Berg/dpa

Количество жертв наводнений на западе Германии, согласно последней информации, к настоящему моменту увеличилось до 106. Соответствующие данные предоставили вечером в пятницу, 16 июля, сотрудники СМИ.

Журналисты подчеркнули, что сотни людей числятся пропавшими без вести после разгула стихии на территории Германии. Известно также, что в районе Арвайлер из-за наводнения пострадали около 360 человек.

Председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет сообщил, что наводнения коснулись жителей более 20 городов и районов на западе Германии.

Ранее сегодня СМИ со ссылкой на информационные источники заявили, что число погибших достигло 80 человек.

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