Число жертв наводнения на западе Германии достигло 80 человек

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16 июля 2021, 09:34 Источник: Bild

фото с места происшествия, Jonas Güttler/dpa/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что число погибших в результате наводнений на западе Германии увеличилось до 80 человек. С понедельника в некоторых районах страны продолжают идти ливни.

Представитель немецкой полиции в городе Кобленц уточнил, что 50 человек погибли в федеральной земле Рейнланд-Пфальц и 30 – в Северной Рейн-Вестфалии. По его словам, список погибших продолжает расти. Ведутся спасательные операции.

Ранее сообщалось, что стихия на западе Германии унесла жизни по меньшей мере 58 человек, около 1,3 тысячи – пропали без вести. Кроме того, в некоторые населенные пункты невозможно попасть из-за разрушенных мостов и большого количества воды на дорогах.

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