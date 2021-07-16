В Германии из-за наводнений погибли более 50 человек, около 1,3 тысячи - пропали без вести

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16 июля 2021, 07:58

фото с места ЧП, Jochen Tack via www.imago-images/www.imago-images.de/ globallookpress.com

Администрация района Арвайлер и руководство технической эксплуатации сообщили, что в результате наводнений на западе Германии погибли по меньшей мере 58 человек, около 1,3 тысячи - пропали без вести.

«Из-за сложной ситуации с разрушениями окончательная оценка ситуации в настоящее время невозможна»,- говорится в заявлении пресс-службы.

Кроме того, около 3,5 тысячи человек в настоящее время размещены в местных медицинских учреждениях.

Отмечается, что в районе города Бад-Нойенар-Арвайлер спасательные операции все еще продолжаются. Все школы округа будут закрыты в пятницу, 16 июля.

Напомним, что с понедельника в Германии идут дожди, которые вызваны циклоном «Бернд», установившимся на западе Европы. Стихия обрушилась на западные и юго-западные регионы. Реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы. Проводится эвакуация граждан, в некоторые населенные пункты невозможно попасть из-за разрушенных мостов и большого количества воды на дорогах.

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