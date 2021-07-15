Bild: В Германии в результате наводнений погибли 42 человека

Из-за обрушившихся на запад Германии наводнений на территории федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц погибли 42 человека. Пропавшими без вести числятся десятки граждан.
По данным местного таблоида Bild, в районе Арвайлер погибли 18 человек, еще 15 - в Ойскирхене. Отмечается, что возникли существенные сложности с подачей питьевой воды в Эшвайлер. В этом городе эвакуируют больницу, в которой лечение получают порядка четырех сотен граждан.
В коммуне Шульд произошло обрушение шести домов в связи с ливнями. Подчеркивается, что два человека стали жертвами непогоды в Кельне, 3 - в Райнбахе, 15 - в Ойскирхене. Об этом сообщили в полиции. В спасательных работах задействованы экстренные службы и силы бундесвера.
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