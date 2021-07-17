При стрельбе в Вашингтоне погибла шестилетняя девочка

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17 июля 2021, 10:08 Источник: CNN

машина полиции, W. G. Allgoewer/blickwinkel

Утром в субботу стало известно, что в Вашингтоне, округ Колумбия, была открыта стрельба. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погиб ребенок, пострадали пятеро взрослых.

Полицейские уточнили, что стрельба произошла в 23.00 пятницы по местному времени (6.00 субботы по Москве) в Вашингтоне.

По словам сотрудников правоохранительных органов, шестилетняя девочка, которая получила огнестрельные ранения, скончалась в больнице. Еще пять человек – трое мужчин и две женщины – пострадали, однако их жизни в настоящий момент ничто не угрожает.

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