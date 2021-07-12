На Алтае 23-летний мужчина после пьяной ссоры в кафе стрелял в компанию молодых людей

На территории Алтайского края мужчина попытался расстрелять молодых людей из ружья. В результате травмы получили двое.
По данным регионального СУСК, стрельба произошла после конфликта в кафе. Пострадавших увезли в медицинское учреждение. Среди них один подросток. Стрелявшего задержали. По данному факту возбудили уголовное дело.
Инцидент произошел накануне, 11 июля, в темное время суток. В заведении общепита, расположенном в Ребрихинском районе, по незначительному поводу поссорились незнакомые мужчины. Через некоторое время 23-летний мужчина отправился на машине домой и взял ружье. На одной из сельских улиц он заметил тех, с кем конфликтовал в кафе, и произвел как минимум пять выстрелов в их сторону.
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