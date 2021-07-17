Трамп заявил, что у него нет аккаунтов ни в одной из соцсетей

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17 июля 2021, 07:09 Источник: РИА "Новости"

бывший президент США Дональд Трамп, Sammy Minkoff/imago stock&people

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем письменном заявлении ответил на распространенный вопрос, подчеркнув, что у него нет аккаунтов ни в одной из социальных сетей.

Трамп заявил, что не присутствует на "каких-либо социальных медиаплатформах в какой-либо форме". По словам экс-президента, в частности, это касается Parler, GETTR, Gab. Политик заметил, что когда он решит выбрать соцсеть для использования или построить собственную, об этом будет объявлено публично.

Отметим, что в некоторых социальных сетях есть аккаунты, которые репостят заявления Дональда Трампа, однако, у них нет подтверждающих подлинность значков.

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