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Трамп заявил, что после его ухода с поста президента США лишились уважения в мире

, 19:15 Источник: РИА Новости

Трамп заявил, что после его ухода с поста президента США лишились уважения в мире
Дональд Трамп, фото: Paul Hennessy/Global Look Press

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что после того, как покинул президентское кресло, уважение к Соединенным Штатам в мире было утеряно. Он отметил, что не втягивал США в войны, когда занимал пост главы американской администрации.

По словам республиканца, именно ему удалось сделать так, что США вновь стали уважать на планете. Трамп подчеркнул, что в настоящее время главы прочих государств смеются над Вашингтоном. “Они не смеялись, когда я был там”, - сказал бывший американский президент.

Ранее сообщалось, что в российском МИД заявили, что Москва призывает Вашингтон не вмешиваться в дела Кубы, а также отменить блокаду на фоне сложившейся непростой ситуации на острове. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала США избавиться от "лицемерия" и "двойного дна" в политике.

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