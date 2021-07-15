МИД России призывает США не вмешиваться в дела Кубы

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15 июля 2021, 14:00 Источник: РИА "Новости"

МИД, Aleksander Polyakov/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел РФ в четверг, заявили, что Москва призывает Вашингтон не вмешиваться в дела Кубы, а также отменить блокаду на фоне сложившейся непростой ситуации на острове.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Соединенные Штаты Америки встать на объективные позиции, избавиться от "лицемерия" и "двойного дна" в политике, а также предоставить кубинцам и их правительству самостоятельно разобраться в происходящем.

Дипломат уточнила, что от США и их последователей требуется лишь одно – не вмешиваться в дела суверенного государства.

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