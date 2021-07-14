Мэр Майами Суарес заявил о необходимости бомбардировки Кубы Соединёнными Штатами

Вашингтону нужно решиться на нанесение военного удара по Кубе. Тем самым удастся свергнуть местное правительство. Соответствующее заявление сделал мэр города Майами, США, Фрэнсис Суарес.
Он отметил, что американскому руководству следует рассмотреть данный вариант. Своим мнением он поделился в эфире Fox News.
“Нужно обсудить и рассмотреть это как потенциальный вариант в дополнение к множеству других опций”, - заявил мэр.
Спустя некоторое время Суарес в беседе с газетой Miami Herald подчеркнул, что надеялся на звонок от хозяина Белого дома Байдена, добавив, что желает в разговоре с американским президентом поднять тему вторжения на остров.
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