В Госдепе заявили, что Россия и Китай пытаются опорочить западные вакцины против COVID-19

В Белом доме со ссылкой на выводы Госдепа США заявили, что Россия и КНР продвигают собственные вакцины против коронавируса посредством попыток опорочить аналогичные препараты американского производства.
Пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки в рамках брифинга в пятницу заявила, что Государственный департамент пришел к выводу, что речь идет не просто о конкуренции вакцин.
Подчеркивается, что риск и воздействие со стороны России и Китая заключаются в том, что такой вид дезинформации сводится к преувеличению побочных эффектов от западных препаратов против коронавирусной инфекции.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.