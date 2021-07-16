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В Госдепе заявили, что Россия и Китай пытаются опорочить западные вакцины против COVID-19

, 21:38 Источник: ТАСС

В Госдепе заявили, что Россия и Китай пытаются опорочить западные вакцины против COVID-19
вакцинация, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Белом доме со ссылкой на выводы Госдепа США заявили, что Россия и КНР продвигают собственные вакцины против коронавируса посредством попыток опорочить аналогичные препараты американского производства.

Пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки в рамках брифинга в пятницу заявила, что Государственный департамент пришел к выводу, что речь идет не просто о конкуренции вакцин.

Подчеркивается, что риск и воздействие со стороны России и Китая заключаются в том, что такой вид дезинформации сводится к преувеличению побочных эффектов от западных препаратов против коронавирусной инфекции.

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