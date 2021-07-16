Песков заявил, что решение вопроса о признании иностранных вакцин в России должно быть основано на взаимности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признание иностранных вакцин против новой коронавирусной инфекции в России должно быть основано на принципах взаимности. По его словам, Москва не отказывается от этого процесса.
«Конечно, здесь необходимо встречное движение. Мы не можем просто ставить наших граждан, которые также испытывают большие проблемы при путешествиях за границу, в дискриминированное положение», - цитирует его слова RT.
Песков назвал непризнание российских препаратов на Западе «большой проблемой». По его словам, это «тот вопрос, на который вместе с международными партнёрами предстоит найти ответ».
Ранее Песков сообщил, что тема взаимного признания вакцин в настоящий момент находится на повестке дня.
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