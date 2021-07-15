В Кремле заявили, что тема взаимного признания вакцин между Россией и ЕС находится на повестке дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами в четверг рассказал о позиции российской стороны по вопросу взаимного признания вакцин против COVID-19 между Россией и Евросоюзом.
Дмитрий Песков отметил, что тема взаимного признания вакцин в настоящий момент находится на повестке дня. Пресс-секретарь Владимира Путина выразил надежду на то, что в результате диалога с Европейским союзом удастся обсудить вышеуказанный вопрос и прийти к определенным решениям.
"Но пока еще конкретных результатов, к сожалению, нет", – заметил Песков.
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