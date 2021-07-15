В Кремле заявили, что вопрос допуска зарубежных вакцин в Россию не обсуждается
15 июля 2021, 12:48
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 15 июля, в рамках разговора с журналистами заявил, что вопрос о допуске зарубежных вакцин в РФ в настоящий момент не обсуждается.
Дмитрий Песков, отвечая на вопрос сотрудников СМИ, поднимается ли сейчас тема поставок в Россию препаратов против COVID-19 из других стран, заявил, что этот вопрос не обсуждается.
Как сообщает RT, пресс-секретарь Владимира Путина также обратил внимание на то, что в РФ есть четыре отечественные вакцины. "Это разве не возможность выбора?" – задался вопросом Песков и отметил, что поставки российских препаратов в регионы страны производятся достаточно регулярно.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.