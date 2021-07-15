В Кремле заявили, что вопрос допуска зарубежных вакцин в Россию не обсуждается

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15 июля 2021, 12:48

шприц, ампула, pixabay.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 15 июля, в рамках разговора с журналистами заявил, что вопрос о допуске зарубежных вакцин в РФ в настоящий момент не обсуждается.

Дмитрий Песков, отвечая на вопрос сотрудников СМИ, поднимается ли сейчас тема поставок в Россию препаратов против COVID-19 из других стран, заявил, что этот вопрос не обсуждается.

Как сообщает RT, пресс-секретарь Владимира Путина также обратил внимание на то, что в РФ есть четыре отечественные вакцины. "Это разве не возможность выбора?" – задался вопросом Песков и отметил, что поставки российских препаратов в регионы страны производятся достаточно регулярно.

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