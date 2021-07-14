Посол Вьетнама в РФ Кхой заявил о заинтересованности страны в поставках «Спутника V»

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14 июля 2021, 19:07 Источник: ТАСС

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Вьетнам высоко оценивает разработанную российскими специалистами вакцину от COVID-19 “Спутник V” и заинтересован в ее поставках. Такое заявление сделал вьетнамский посол в РФ Данг Минь Кхой.

По его словам, руководство Вьетнама проявляет также интерес к передаче технологий по производству российского препарата. Этой информацией посол поделился сегодня, 14 июля, после того, как встретился с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Кхой назвал “Спутник V” “очень хорошей вакциной”, подчеркнув, что большинство жителей Вьетнама желают делать прививки именно этим российским препаратом. Он добавил, что вьетнамская сторона в настоящее время сосредоточена на предоставлении данной вакцины для Вьетнама.

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