Власти Бельгии объявили 20 июля днем траура по жертвам наводнений

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16 июля 2021, 18:05 Источник: РИА "Новости"

наводнение, Oliver Berg/dpa

Власти Бельгии объявили 20 июля днем национального траура из-за большого количества жертв в результате беспрецедентных наводнений. Эти данные предоставил премьер-министр королевства Александр де Кроо.

Ранее сообщалось, что, согласно последней информации, жертвами наводнений в Бельгии стали 23 человека, кроме того, по меньшей мере пятеро граждан числятся пропавшими без вести. Отмечалось, что без электричества остались свыше 40 тысяч домов.

Александр Де Кроо сообщил сегодня, что вторник, 20 июля, станет в Бельгии днем национального траура, когда граждане будут вспоминать о погибших, а также приветствовать солидарность и чувство единства среди населения страны.

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