Власти Бельгии объявили 20 июля днем траура по жертвам наводнений

Власти Бельгии объявили 20 июля днем национального траура из-за большого количества жертв в результате беспрецедентных наводнений. Эти данные предоставил премьер-министр королевства Александр де Кроо.
Ранее сообщалось, что, согласно последней информации, жертвами наводнений в Бельгии стали 23 человека, кроме того, по меньшей мере пятеро граждан числятся пропавшими без вести. Отмечалось, что без электричества остались свыше 40 тысяч домов.
Александр Де Кроо сообщил сегодня, что вторник, 20 июля, станет в Бельгии днем национального траура, когда граждане будут вспоминать о погибших, а также приветствовать солидарность и чувство единства среди населения страны.
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