Путин назвал текущую эпидемиологическую ситуацию в мире сложной

Аргументы Недели → В мире 13+

16 июля 2021, 17:05 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин в рамках онлайн-встречи лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества заявил, что эпидемиологическая ситуация в мире остается сложной.

Владимир Путин уточнил, что о непростой ситуации, связанной с распространением COVID-19, сегодня подробно говорят, в частности, представители Всемирной организации здравоохранения.

Президент России добавил, что в настоящий момент ни одна страна мира не застрахована от вспышек коронавируса нового типа, а также от появления более опасных штаммов. Политик заметил, что пока не является решенной проблема доступности и справедливого распределения тестов, вакцин, лекарств и средств защиты.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости