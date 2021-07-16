Путин назвал текущую эпидемиологическую ситуацию в мире сложной

Российский лидер Владимир Путин в рамках онлайн-встречи лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества заявил, что эпидемиологическая ситуация в мире остается сложной.
Владимир Путин уточнил, что о непростой ситуации, связанной с распространением COVID-19, сегодня подробно говорят, в частности, представители Всемирной организации здравоохранения.
Президент России добавил, что в настоящий момент ни одна страна мира не застрахована от вспышек коронавируса нового типа, а также от появления более опасных штаммов. Политик заметил, что пока не является решенной проблема доступности и справедливого распределения тестов, вакцин, лекарств и средств защиты.
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