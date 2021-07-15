ВОЗ обратилась с рекомендацией привить к сентябрю 10% населения каждой страны

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15 июля 2021, 19:40 Источник: РИА Новости

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвал государства к первому осеннему месяцу нынешнего года привить от COVID-19 как минимум десять процентов населения. Соответствующая рекомендация была размещена после заседания комитета.

Отмечается, что речь идет о временных рекомендациях странам. В заявлении говорится, что сейчас важно усилить глобальную солидарность, чтобы обеспечить защиту уязвимым группам людей. Вакцинация должна распространяться в том числе на таких граждан, подчеркнули в комитете.

Ранее сообщалось, что пандемия COVID-19 завершится не скоро, и на мир могут обрушиться новые варианты коронавируса, еще более опасные для людей. Об этом заявляли в чрезвычайном комитете ВОЗ, отмечая, что сегодня доминирующими являются четыре варианта COVID-19.

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