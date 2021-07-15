В ВОЗ заявили о вероятном появлении и распространении более опасных вариантов коронавируса на планете

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15 июля 2021, 18:34 Источник: РИА Новости

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пандемия COVID-19 отступит не скоро, в дальнейшем мир может столкнуться с новыми вариантами коронавируса, представляющими для людей еще большую опасность. Такое заявление поступило от чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

При этом в комитете признали, что в настоящее время для борьбы с пандемией предпринимаются региональные, национальные и глобальные усилия. Специалисты подчеркнули, что на планете доминирующими являются четыре варианта COVID-19, которые не могут не вызывать тревогу.

По итогам заседания комитета ВОЗ накануне, 14 июля, было заявлено, что пандемия коронавируса на сегодняшний день рассматривается как чрезвычайное событие. Сообщается, что для борьбы с COVID-19 необходимы скоординированные международные действия.

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