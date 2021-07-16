Китай в ближайшие годы выделит $3 млрд помощи международному сообществу для борьбы с пандемией COVID-19

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16 июля 2021, 15:45 Источник: ТАСС

председатель КНР Си Цзиньпин, Li Xueren/XinHua

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу, 16 июля, сообщил, что в ближайшие три года Китай выделит 3 млрд долларов помощи международному сообществу в целях борьбы с пандемией коронавируса нового типа.

Ранее сообщалось, что истинное происхождение COVID-19 к настоящему моменту не установлено.

Отмечалось, что Всемирная организация здравоохранения уже больше года борется за то, чтобы получить от КНР всю необходимую информацию по возникновению и распространению коронавирусной инфекции, однако со стороны Пекина достаточных сведений пока не поступило.

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