Чем грозит Китаю признание лабораторного происхождения «ковида»

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8 июля 2021, 15:23 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Число заболевших коронавирусом по всему миру стремительно приближается в отметке в 200 миллионов. От этой заразы умерло уже 4 миллиона по всему миру, и это только по официальным сведениям. Однако истинное происхождения Covid-19 до сих пор остаётся в тайне. Ещё в прошлом году КПК объявляли, что вся история возникновения «ковида» - это государственная тайна. ВОЗ уже больше года борется за то, чтобы получить от Китая всю нужную информацию. Однако руководство Си Цзиньпина по-прежнему «упирается» и стоит на своём. Никакой достаточной информации от Китая так и не поступало. К тому же возникает множество вопросов о том, как именно прошла пандемия в самой Поднебесной.

Данные, поступающие из Китая, поистине удивляют. В этой стране проживает уже 2 миллиарда человек, и при этом, по известным для СМИ сведениям, за всю пандемию там умерло чуть больше 5000. Более того, вирус не затронул все области Поднебесной и не привёл состояние экономики к угрозе коллапса. В других же странах «ковид» в буквальном смысле съел все имеющиеся ресурсы. Система здравоохранения на пределе, счёт погибших идёт на сотни тысяч, экономический уровень падает. В некоторых государствах даже обострилась политическая обстановка, так как люди посчитали помощь своего правительства недостаточной. Действительно странно, что Китай, по сути, первая страна, которую затронула эпидемия, и при этом, она пережила её так, словно бы это была обычная локальная вспышка гриппа. На деле же количество умерших может быть куда более серьёзным. Просто Си Цзиньпин никогда не раскроет такую информацию добровольно.

Более года в мире обсуждают ту самую злополучную лабораторию вирусов, находящуюся как раз в том самом городе Ухань. Именно там, недалеко от того места, была зафиксирована мощная «ковидная» вспышка, впоследствии приведшая к масштабной пандемии. Что именно творится в лаборатории, неизвестно никому из представителей ВОЗ. Виднейшие мировые учёные и эксперты так и не были допущены в пределы здания. КПК предпочитает не разглашать информацию о своих секретных разработках. Но американцы и многие разведки европейских стран, похоже, уже догадались, что речь идёт скорее всего о «втором Чернобыле». То есть, Уханьская лаборатория действительно могла производить опаснейшее биооружие. При этом, когда произошла утечка, КПК сразу же поставили «заслон» и наотрез отказались от любых обвинений. Существует народная мудрость, согласно которой, тот, кто прав, никогда не будет пытаться уходить от ответа. Он просто поведает правду, совершенно не заботясь ни о каких последствиях. Но в Китае всегда было принято что-то умалчивать.

Если выяснится, что руководство Си Цзиньпина действительно несёт прямую ответственность за заражение миллионов людей, то ему несомненно придётся заплатить, причём весьма высокую цену. В США уже чётко дали понять, что не станут останавливать расследование. Кроме того, в большинстве государств мира давно признаётся, что «ковид» имеет строго искусственное происхождение. Об этом говорят не только простые люди, но и виднейшие учёные. К тому же ещё неизвестно, для чего именно могла быть придумана столь опасная химерная форма, если она и вправду создана учёными. Если это действительно оружие массового поражения, предназначенное для массового убийства, то его применение может означать только одно – попытку начала глобальной мировой войны в замаскированной форме. В таком случае, Китаю грозит, как минимум, полная международная изоляция. Си Цзиньпин и его руководство при таком исходе легко превратятся в изгоев для всего человечества.

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