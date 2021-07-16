МВД Украины возглавил член партии «Слуга народа» Денис Монастырский

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16 июля 2021, 12:59 Источник: ТАСС

флаг Украины, фото: Hennadii Minchenko/Global Look Press

Новым главой Министерства внутренних дел Украины стал член партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Об этом стало известно в пятницу, 16 июля.

Кандидатуру Монастырского поддержал 271 депутат парламента при 226 необходимых.

Напомним, что 13 июля предыдущий руководитель МВД Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке. Он поблагодарил коллектив за работу и попросил принять его увольнение. 15 июля Верховная Рада одобрила его просьбу. Аваков занимал должность главы министерства с 27 февраля 2014 года.

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