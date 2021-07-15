Рада утвердила отставку главы МВД Украины Арсена Авакова

Аргументы Недели → В мире 13+

15 июля 2021, 10:34 Источник: РИА "Новости"

Арсен Аваков, Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Верховная Рада Украины утвердила отставку Арсена Авакова с должности главы МВД. Соответствующее решение на заседании в четверг, 15 июля, поддержал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Арсен Аваков написал заявление об отставке в минувший вторник, 13 июля.

Напомним, Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. 29 августа 2019 года его переназначили на эту должность. Отметим, что он был последним из двух министров, который оставался в кабинете министров Украины после прихода к власти Владимира Зеленского.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости