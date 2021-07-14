Экс-ополченец Татарский: отставка Авакова может быть предвестником войны между Украиной и Россией

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14 июля 2021, 12:39

Арсен Аваков, Danil Shamkin / globallookpress.com

Отставка Арсена Авакова с поста руководителя украинского МВД может быть предвестником войны между бывшей советской республикой и Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения озвучил Владлен Татарский, бывший ополченец, служивший в подразделениях самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«На Украине идет жесткая зачистка американцами всех более-менее самостоятельных фигур. Соединенным Штатам нужны биороботы, которые выполняли бы все, что им говорят. Конечно, Авакова это не устраивало»,- отметил Татарский в разговоре с YouTube-каналом «Аналитическая служба Донбасса».

По словам экс-ополченца, Вашингтон хочет видеть в украинской власти людей, которые развяжут боевые действия против РФ. Как полагает Владлен Татарский, США «нужна конкретно кровопролитная война».

«Лично Аваков в войне с Россией не заинтересован, потому что она станет катастрофой для Украины»,- добавил Татарский.

Ранее в среду сообщалось, что депутат Верховной Рады Илья Кива назвал уход Арсена Авакова с должности главы МВД «кончиной» украинского президента Владимира Зеленского.

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