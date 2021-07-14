Депутат Рады Кива назвал отставку главы МВД Авакова «кончиной» президента Украины Зеленского

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14 июля 2021, 10:09

Арсен Аваков, Nazar Furyk / globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Илья Кива назвал отставку главы украинского МВД Арсена Авакова, о которой стало известно накануне, «кончиной» президента страны Владимира Зеленского. Высказывание парламентария приведено в материале, размещенном на страницах российской интернет-прессы.

«Это не отставка Авакова, это кончина Зеленского», - отметил Кива.

По словам представителя Рады, Арсен Аваков на посту министра являлся «единственным стабилизатором, который давал Зеленскому возможность существовать». Илья Кива указал на то, что руководитель МВД «решал вопросы» с украинскими олигархами и «находил компромиссы» с оппозицией. Именно эта работа позволяла действующему президенту находиться у власти, процитировал депутата портал «Русская весна».

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