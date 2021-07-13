Глава МВД Украины Аваков подал заявление об отставке
13 июля 2021, 18:40
Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке. Соответствующее заявление и скан-копия документа опубликованы на сайте МВД.
«Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!» - цитирует слова министра пресс-служба.
В соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины «О Кабинете министров Украины» Аваков просит принять его отставку с поста министра внутренний дел. Теперь заявление об увольнении должны принять в парламенте страны.
Арсен Аваков занимал должность главы МВД Украины с 27 февраля 2014 года. Был переназначен 29 августа 2019 года.
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