Глава МВД Украины Аваков подал заявление об отставке

Аргументы Недели → В мире 13+

13 июля 2021, 18:40

Арсен Аваков, фото: пресс-служба МВД Украины

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке. Соответствующее заявление и скан-копия документа опубликованы на сайте МВД.

«Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь!» - цитирует слова министра пресс-служба.

В соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины «О Кабинете министров Украины» Аваков просит принять его отставку с поста министра внутренний дел. Теперь заявление об увольнении должны принять в парламенте страны.

Арсен Аваков занимал должность главы МВД Украины с 27 февраля 2014 года. Был переназначен 29 августа 2019 года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости