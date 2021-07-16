Спикер делегации Киева на переговорах по Донбассу Арестович обвинил Меркель в сдаче интересов Украины

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16 июля 2021, 12:43 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Volodymyr Tarasov/Global Look Press

Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента страны Алексей Арестович заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель сдала интересы Украины в пользу России.

Арестович отметил, что Меркель «семь лет держалась», но в итоге выбрала Россию. По его словам, визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с немецким лидером оказались безрезультатными.

«Вежливые заявления во время пресс-конференции — это просто чтобы не ссориться»,- добавил он.

Дипломат считает, что Зеленскому не удалось найти общего языка с Меркель по целому ряду вопросов, включая строительство трубопровода «Северный поток - 2».

Напомним, что встреча Зеленского и Меркель прошла 12 июля в Берлине. В ходе переговоров представители обеих стран обсудили урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе и строительство «Северного потока - 2», против которого активно выступает Украина.

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