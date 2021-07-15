Сайт Avia.pro: новейшую американскую гиперзвуковую ракету AGM-183A сможет уничтожить устаревший российский С-300

Аргументы Недели → В мире 13+

15 июля 2021, 10:29 Источник: Аvia.pro

Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Новейшую американскую гиперзвуковую ракету AGM-183A сможет уничтожить устаревший российский зенитно-ракетный комплекс С-300. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует о том, что достоянием общественности стали некоторые характеристики ракеты AGM-183A, которая, как заявляли на Западе, способна достигнуть Москвы менее чем за двадцать минут после запуска.

Сайт пишет, что AGM-183A «является аэробаллистической, однако при этом ракета меняет высоту своего полета уже на первом этапе, пытаясь осуществить обманный маневр против средств ПВО/ПРО, перемещаясь по так называемой квазибаллистической траектории». При подходе к объекту атаки снаряд вновь набирает высоту и, оказываясь вне поля действия средств РЛС, наносит удар по противнику.

Уничтожить подобные боеприпасы смогут даже системы С-300, созданные еще в Советском Союзе, указывает ресурс. В процитированной публикации отмечается, что разгон AGM-183A до гиперзвуковой скорости происходит лишь на окончательном участке полета, поэтому имеется возможность перехватить ее сразу же после пуска.

Ранее китайский портал Sohu написал, что истребитель, создаваемый на базе концерна МиГ, «можно рассматривать как ответный удар России по американскому проекту F-35».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости