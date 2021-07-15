Sohu: истребитель, создаваемый на базе концерна МиГ, «можно рассматривать как ответный удар России по американскому проекту F-35»

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15 июля 2021, 09:15 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Истребитель, который создается на базе концерна МиГ, «можно рассматривать как ответный удар России по американскому проекту F-35». Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

На следующей неделе в рамках авиасалона МАКС-2021 будет презентован однодвигательный истребитель, разработка которого ведется на базе концерна МиГ. Согласно мнению специалистов, экспортный потенциал боевой машины может сравниться с F-35, производимым Соединенными Штатами.

Портал Sohu пишет, что в РФ делают «принципиально новый военный самолет». Его основой должен стать сверхманевренный МиГ 1.44, создававшийся для проведения высокомобильных операций.

Ресурс отмечает, что разрабатываемый истребитель «можно рассматривать как ответный удар России по американскому проекту F-35». Не исключено, что новинка заинтересует Китай и Индию, указывается в публикации Sohu, которую пересказали журналисты сетевого издания «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, американский сайт Defense World написал, что зенитный ракетный комплекс С-500 способен нейтрализовать любое наступательное оружие США.

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