Defense World: российский С-500 способен нейтрализовать любое наступательное оружие США

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14 июля 2021, 09:25 Источник: «ПолитРоссия»

Учения сил ПВО, MOD Russia / globallookpress.com

Новый российский зенитный ракетный комплекс С-500 способен нейтрализовать любое наступательное оружие Соединенных Штатов. На это указывается в материале, размещенном на страницах американской сетевой прессы.

Интернет-журнал Defense World пишет, что С-500 в состоянии обнаруживать и одновременно поражать до десяти баллистических гиперзвуковых целей, передвигающихся со скоростью 5-7 километров в секунду. Высота поражения может достигать 180-200 километров, таким образом, С-500 способен действовать в ближнем космосе.

В публикации американского портала, пересказанной журналистами «ПолитРоссии», говорится, что технические возможности новой системы позволяют ей нейтрализовать любое наступательное оружие США. В числе него разрабатываемая в настоящий момент гиперзвуковая ракета AGM-183A ARRW и истребители пятого поколения F-22 и F-35.

Ранее сегодня сайт Avia.pro сообщил, что Болгария и другие страны НАТО отработали условную атаку на российский Крым.

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