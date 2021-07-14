Сайт Avia.pro: Болгария и другие страны НАТО отработали условную атаку на российский Крым

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14 июля 2021, 08:56 Источник: Аvia.pro

Корабли, US Navy / globallookpress.com

Болгария и другие страны из числа членов Североатлантического альянса отработали условную атаку на российский Крымский полуостров. На это указывается в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет портал Avia.pro, после завершения маневров Sea Breeze 2021 «страны НАТО продолжили создавать провокации рядом с российскими границами в Черном море». Сайт отмечает, что Болгария вместе со своими союзниками по блоку отработала условную атаку на Крым. С данной целью были задействованы авиация и корабли. На этом фоне военным РФ пришлось провести собственные учения, говорится в процитированном материале.

Ранее в среду тот же самый ресурс сообщил, что Россия применила комплексы РЭБ против американского дрона-разведчика, который приблизился к ее государственным рубежам со стороны Донбасса.

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