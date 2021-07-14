Аргументы Недели Общество 13+

Сайт Avia.pro: Болгария и другие страны НАТО отработали условную атаку на российский Крым

, 08:56 Источник: Аvia.pro

Сайт Avia.pro: Болгария и другие страны НАТО отработали условную атаку на российский Крым
Корабли, US Navy / globallookpress.com

Болгария и другие страны из числа членов Североатлантического альянса отработали условную атаку на российский Крымский полуостров. На это указывается в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Как пишет портал Avia.pro, после завершения маневров Sea Breeze 2021 «страны НАТО продолжили создавать провокации рядом с российскими границами в Черном море». Сайт отмечает, что Болгария вместе со своими союзниками по блоку отработала условную атаку на Крым. С данной целью были задействованы авиация и корабли. На этом фоне военным РФ пришлось провести собственные учения, говорится в процитированном материале.

Ранее в среду тот же самый ресурс сообщил, что Россия применила комплексы РЭБ против американского дрона-разведчика, который приблизился к ее государственным рубежам со стороны Донбасса.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Россия занимает четвертое место в списке ВОЗ по числу заболеваний коронавирусом

Россия занимает четвертое место в списке ВОЗ по числу заболеваний коронавирусом

Согласно статистике, опубликованной на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия находится на четвёртом месте по числу заражении новой коронавирусной инфекцией.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью