Avia.pro: Россия атаковала системами РЭБ американский дрон-разведчик, приблизившийся к границам страны со стороны Донбасса

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14 июля 2021, 08:32 Источник: Аvia.pro

Беспилотник RQ-4 Global Hawk, US Air Force / globallookpress.com

Российская Федерация атаковала своими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) американский разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk, приблизившийся к границам страны со стороны Донбасса. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной интернет-прессы.

Портал Avia.pro пишет сегодня, что некоторое время назад беспилотник США RQ-4B Global Hawk провел разведку в районе линии разграничения в Донбассе. В процитированном материале отмечается, что в ходе своей миссии аппарат «решил пойти на совершение провокации рядом с российскими границами» и приблизился к ним. Как указывает сайт, РФ в ответ на действия RQ-4B Global Hawk применила против него комплексы РЭБ, «что вынудило американский дрон прекратить разведывательную операцию».

Ранее украинский генерал-майор Игорь Гордийчук заявил о вине Запада в военных поражениях Киева в Донбассе в 2014 году.

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