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13 июля 2021, 19:44

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Игорь Гордийчук заявил о вине Запада в военных поражениях Киева в Донбассе в 2014 году. По данному вопросу Гордийчук высказался в разговоре с журналистами.

Согласно точке зрения собеседника СМИ, Запад проявил недостаточно жесткую позицию в отношении РФ после присоединения к ней Крыма. Из слов процитированного «ПолитНавигатором» Игоря Гордийчука следует, что поражений украинской армии в боестолкновениях на востоке страны удалось бы избежать, если бы было введено международное эмбарго на поставки российских нефти и газа и Москву отключили от системы SWIFT.

Официальный Киев и западные государства обвиняют РФ в «агрессии» в Донбассе. Россия подобные утверждения опровергает.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн указал на то, что Украина является главным подозреваемым в деле об уничтожении самолета Boeing MH17, разбившегося в Донецкой области летом 2014 года.

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