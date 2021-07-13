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13 июля 2021, 14:04 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет Boeing 777, Yevgeny Pashnin / globallookpress.com

Главным подозреваемым в деле об уничтожении пассажирского лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в Донбассе семь лет назад, является Украина. На это указал Рэй Макговерн, бывший аналитик американского ЦРУ.

Макговерн напомнил, что спустя несколько дней после авиакатастрофы Джон Керри, занимавший в 2014 году должность госсекретаря Соединенных Штатов, заявил о получении Вашингтоном доказательств причастности России к случившемуся. Данные сведения не обнародованы до сих пор.

Согласно предположению экс-аналитика ЦРУ, американская сторона не делает этого, так как имеющаяся в ее распоряжении информация на самом деле опровергает версию о вине Москвы.

Рэй Макговерн добавил, что главным подозреваемым в деле об уничтожении Boeing MH17 является Украина. При этом бывшей советской республике на международном уровне было разрешено войти в число государств, ведущих расследование инцидента, отметил Макговерн.

Как сообщалось ранее во вторник, российский сенатор Сергей Цеков допустил, что Украина может потерять новые территории в случае попытки «возвращения» Крыма военными методами.

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