Сенатор Цеков: Украина может потерять новые территории в случае попытки «возвращения» Крыма военными методами

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13 июля 2021, 09:26 Источник: kp.ru

Сенатор Сергей Цеков, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Украина может лишиться новых территорий, если попытается «вернуть» Крымский полуостров военными методами. Такой вариант развития событий в разговоре с журналистами допустил российский сенатор Сергей Цеков.

Представитель Совета Федерации констатировал, что «никакого возврата Крыма из состава России в состав Украины просто не может быть». Цеков отметил, что в случае применения Киевом военных методов для завладения полуостровом Украину ждут негативные последствия. Бывшая советская республика может потерять «еще ряд территорий», заявил сенатор.

Ранее сообщалось, что заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов озвучил прогноз, согласно которому рано или поздно часть Украины добровольно присоединится к России.

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