Сенатор Цеков: Украина может потерять новые территории в случае попытки «возвращения» Крыма военными методами

Украина может лишиться новых территорий, если попытается «вернуть» Крымский полуостров военными методами. Такой вариант развития событий в разговоре с журналистами допустил российский сенатор Сергей Цеков.
Представитель Совета Федерации констатировал, что «никакого возврата Крыма из состава России в состав Украины просто не может быть». Цеков отметил, что в случае применения Киевом военных методов для завладения полуостровом Украину ждут негативные последствия. Бывшая советская республика может потерять «еще ряд территорий», заявил сенатор.
Ранее сообщалось, что заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов озвучил прогноз, согласно которому рано или поздно часть Украины добровольно присоединится к России.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.