Замминистра ДНР Безсонов: рано или поздно часть Украины добровольно войдет в состав России

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11 июля 2021, 14:36

Флаг Украины, Aleksandr Gusev / globallookpress.com

Рано или поздно часть Украины добровольно войдет в состав Российской Федерации. Соответствующий прогноз озвучил Даниил Безсонов, заместитель министра информации самопровозглашенной ДНР.

Безсонов, выступивший в эфире республиканского телевидения, выразил убеждение в том, что рано или поздно к России присоединится часть Украины. Интеграция будет проведена на добровольных началах, отметил чиновник. По его словам, «чем раньше это произойдет, тем лучше для украинцев».

Замминистра назвал современную Украину «сплошным Бермудским треугольником», где «методично идет операция по освобождению территории от людей».

Ранее сегодня сообщалось, что киевский журналист Дмитрий Гордон заявил о вине Франции и Германии в «сдаче» Крыма России в 2014 году.

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