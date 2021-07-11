Украинский журналист Гордон заявил о вине Франции и Германии в «сдаче» Крыма России в 2014 году
11 июля 2021, 10:48
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил о вине Франции и Германии в «сдаче» Крымского полуострова России в 2014 году. По данному вопросу Гордон высказался на видео, размещенном на его YouTube-канале.
«Первые лица Украины рассказывали мне, что французские и немецкие руководители звонили и предостерегали от противостояния с Россией из-за Крыма», - отметил журналист.
Крым вошел в состав РФ весной 2014 года по итогам состоявшегося на полуострове референдума. Официальный Киев результаты голосования не признал и объявил регион «оккупированным».
Как сообщалось ранее на текущей неделе, офицер самопровозглашенной ЛНР Виталий Киселев указал на то, что Москва ликвидирует украинскую армию без войны, если признает независимость республик Донбасса и пошлет в регион свой миротворческий контингент.
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