Российская Федерация способна ликвидировать Вооруженные силы Украины без боевых действий. На это в разговоре с представителями интернет-прессы указал Виталий Киселев, офицер самопровозглашенной ЛНР.
Киселев отметил, что «ВСУ идут очень быстрыми шагами к развалу частей и соединений», во многих из них показатель укомплектованности личным составом с натяжкой доходит до 50%. По словам собеседника «Народных Новостей», Россия ликвидирует украинскую армию без войны, если признает независимость республик Донбасса и направит в регион своих миротворцев. После этого «от ВСУ ничего не останется», спрогнозировал офицер.
Как сообщалось ранее сегодня, военный аналитик Константин Сивков заявил, что подтолкнуть Киев к наступлению на ДНР и ЛНР может только прямое указание со стороны Вашингтона.
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