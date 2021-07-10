Военный аналитик Сивков: подтолкнуть Украину к наступлению на ДНР и ЛНР может только прямое указание США

Подтолкнуть Украину к наступлению на самопровозглашенные ДНР и ЛНР может только прямое указание со стороны Соединенных Штатов. Об этом в разговоре с представителями СМИ заявил Константин Сивков, российский военный аналитик.
Эксперт прокомментировал точку зрения журналиста Дмитрия Стешина, который полагает, что Вооруженные силы Украины нападут на республики Донбасса после того, как число обладателей паспортов РФ, проживающих на этих территориях, превысит миллион человек. Сивков отметил, что данный фактор «не имеет никакого значения». По словам аналитика, Киев может подтолкнуть к проведению наступательной операции только прямое указание США.
Ранее в субботу сообщалось, что секретарь украинского Совнацбеза Алексей Данилов предсказал будущий «развал» России.
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