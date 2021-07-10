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Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов предсказал будущий «развал» России

, 15:48 Источник: «Репортер»

Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов предсказал будущий «развал» России
Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Алексей Данилов, занимающий должность секретаря Совнацбеза Украины, предсказал будущий «развал» Российской Федерации. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал «Репортер» пишет, что Данилов озвучил прогноз, согласно которому Россия «развалится», так как она является многонациональной страной. По словам киевского чиновника, в будущем национальности, проживающие на территории РФ, выйдут из-под подчинения центральной власти.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший помощник украинского министра обороны Алексей Селиванов предрек ядерную войну в случае удара американских ракет Tomahawk по Крымскому полуострову.

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Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов предсказал будущий «развал» России

Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов предсказал будущий «развал» России

Алексей Данилов, занимающий должность секретаря Совнацбеза Украины, предсказал будущий «развал» Российской Федерации. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

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