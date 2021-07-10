Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов предсказал будущий «развал» России

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10 июля 2021, 15:48 Источник: «Репортер»

Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Алексей Данилов, занимающий должность секретаря Совнацбеза Украины, предсказал будущий «развал» Российской Федерации. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал «Репортер» пишет, что Данилов озвучил прогноз, согласно которому Россия «развалится», так как она является многонациональной страной. По словам киевского чиновника, в будущем национальности, проживающие на территории РФ, выйдут из-под подчинения центральной власти.

Ранее сегодня сообщалось, что бывший помощник украинского министра обороны Алексей Селиванов предрек ядерную войну в случае удара американских ракет Tomahawk по Крымскому полуострову.

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